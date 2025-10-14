ВС РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения
Редакция сайта ТАСС
09:28
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили склады горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - сообщили в военном ведомстве.