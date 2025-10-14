Бойцы Южной группировки войск уничтожили переправу ВСУ

Также ВС России ликвидировали склад материальных средств противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили переправу ВСУ на северском направлении, а также склад материальных средств противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили антенну связи, переправу и пункт управления БПЛА противника на северском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в министерстве, в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены и уничтожены пункт управления беспилотниками и склад материальных средств противника в районе Васюковки.