ВС РФ уничтожили украинских операторов БПЛА с расстояния более 15 км

Цель поразил расчет гаубицы Д-30 60-го гвардейского мотострелкового батальона 9-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 60-го гвардейского мотострелкового батальона 9-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с расстояния более 15 км уничтожил позицию операторов дронов ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир орудия с позывным Ара.

"Наш рекорд - 15 200 [метров]. Поразили точку взлета БПЛА", - сказал он.

Ара также рассказал о противодействии украинским беспилотникам во время боевой работы артиллеристов. По его словам, вместе с расчетом всегда действует боец с детектором, предупреждающий о приближении украинских дронов. Он также вспомнил об эпизоде, кода расчету 122-мм буксируемой гаубицы пришлось столкнуться с целым роем украинских беспилотников в ходе освобождения Новодмитровки в ДНР в прошлом году.

"Когда мы начинали работать, у нас наводчик сразу брал ружье, разворачивался и стрелял по [дронам] камикадзе. Дальше ему ставили корректуру. Он наводился - выстрел, снова брал ружье - стрелял. И вот так мы все действовали впятером. Сбили около восьми [дронов]", - отметил военнослужащий.