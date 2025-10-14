Над регионами России сбили четыре беспилотника ВСУ
Редакция сайта ТАСС
14:30
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Крымом и по одному над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"14 октября с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два над территорией Республики Крым и по одному над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.