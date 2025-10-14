ТАСС: ВСУ переводят поваров и операторов БПЛА в пехоту

В российских силовых структурах рассказали, что по этой причине в ВСУ возросло количество дезертиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины все чаще переводят поваров, связистов, саперов и операторов беспилотников в пехоту. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 14 октября 2025 года

"Ситуация на фронте для ВСУ складывается таким образом, что даже у квалифицированного специалиста есть шансы оказаться в окопе на передовой, либо в составе штурмовой группы. Водители, ремонтники, повара, связисты, саперы, БПЛАшники и другие все чаще переводятся в пехоту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, младших командиров вынуждают посылать своих подчиненных выполнять задачи не по предназначению, и именно по этой причине в ВСУ возросло количество дезертиров. "Как правило, самовольное оставление части происходит сразу же после первого боевого задания. По новым нормам за это предусмотрено уголовное наказание", - добавил собеседник ТАСС.

Он отметил, что депутаты Верховной рады предлагают продолжить практику декриминализации самовольного оставления части (СОЧ), с условием отправки дезертиров в пехоту. "Но фактически всем им грозит то, от чего они, собственно, и сбежали в СОЧ", - подытожил собеседник.

Ранее на Украине озвучили очередную цифру в 250 тас. дезертиров, оставивших место службы. Согласно новым правилам, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК (военкоматов) хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Есть факты избиения людей в военкоматах.

Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, с января по август у ВСУ 150 тыс. дезертиров.