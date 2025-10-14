Сержант Баженов не позволил дрону ВСУ атаковать транспорт с горючим

Благодаря действиям бойца российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника и захватили его важный опорный пункт, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Гвардии сержант Иван Баженов уничтожил из штатного оружия украинский FPV-дрон, защитив автомобиль, доставлявший боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Группа под командованием Баженова выполняла доставку горюче-смазочных материалов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения. По пути следования он обнаружил приближающийся FPV-дрон ВСУ.

"Моментально среагировав и отдав команду водителю укрыть технику в ближайшей лесополосе, он организовал оборону автомобильной техники. Не дожидаясь, пока вражеский ударный дрон совершит попытку атаковать, Иван прицельным огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил его", - рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря грамотным действиям Баженова и своевременно доставленному грузу российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, захватили важный опорный пункт ВСУ, значительно улучшив положение по переднему краю.

В Минобороны также рассказали, как сержант Виктор Баранцев уничтожил трех военнослужащих ВСУ, что позволило открыть штурмовой группе путь на опорный пункт и зачистить его. Противник оказывал ожесточенное сопротивление и вел непрерывный артиллерийский и минометный огонь, удерживая оборону. Скрытно приблизившись к цели и проведя разведку, российские мотострелки тщательно разработали план штурма.

"По сигналу к началу атаки сержант Виктор Баранцев прицельным выстрелом из гранатомета уничтожил трех украинских военнослужащих, а вслед за этим штурмовая группа стремительно ворвалась на укрепленные позиции противника и провела их зачистку. Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки и самоотверженности сержанта Виктора Баранцева личный состав выполнил поставленную задачу", - подчеркнули в министерстве.

В новость внесена правка (00:33 мск) - передается с исправлением в пятом абзаце, верно - Виктор Баранцев.