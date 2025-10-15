Доброволец из Британии Миннис: порядка 10 британцев воюют за РФ на СВО

По словам бойца, его согражданами движет идея, а не желание заработать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Около 10 британских добровольцев сражаются на российской стороне в зоне проведения СВО. Об этом ТАСС заявил воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.

"Может быть, с десяток [британцев], я не могу назвать точное число, потому что не знаю наверняка, но я поддерживаю связь с большинством из них. Храбрые и справедливые братья по оружию. Отличные ребята, которые приехали сюда ради идеи, а не денег, в отличие от тех, кто сражается за Украину", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Миннис сжег свой британский паспорт после угроз со стороны правительства Великобритании лишить его гражданства из-за поддержки России. Сам доброволец отметил, что не намерен возвращаться на родину, поскольку его там могут убить.