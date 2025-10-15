Под Калининградом саперы Балтфлота уничтожили более 500 снарядов военной поры

Большинство боеприпасов - это патроны различного калибра, артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны, минометные и морские мины

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Саперы Балтийского флота обезвредили более 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота сегодня уничтожили более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области", - говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с использованием тротиловых шашек. Подавляющее большинство боеприпасов - это патроны различного калибра, артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны, минометные и морские мины.

Взрывоопасные предметы находят при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. Кроме того, военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области подняли с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота. Это судно до сих пор заполнено тысячами снарядов, которые еще предстоит достать с морского дна.

"Количество взрывоопасных находок времен Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период, когда сама земля выталкивает их с годами на поверхность. Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно", - сказали в пресс-службе.

С начала 2025 года саперами Балтийского флота утилизировано уже свыше 60 тыс. взрывоопасных предметов военной поры, многие из которых до сих пор представляют опасность и требуют особого внимания при обращении с ними даже саперами-профессионалами.