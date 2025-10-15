ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Задачу выполнили экипажи танков Т-72Б3М мотострелкового соединения Южного военного округа

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3М мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипажи танков Т-72Б3М нанесли серию точных ударов по опорному пункту ВСУ, расположенному в лесополосе на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что танки работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, используя рельеф местности или укрытия. Для разведки целей и корректировки огня на поле боя в режиме онлайн применяются беспилотные летательные аппараты.