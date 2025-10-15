Участники учений "Индра-2025" провели спортивные соревнования

Военнослужащие России и Индии, в частности, сыграли в футбол, баскетбол, а также в бильярд и пиклбол

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Военнослужащие России и Индии - участники учений "Индра-2025" провели спортивные соревнования по футболу, баскетболу, бильярду и пиклболу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совместного российско-индийского учения "Индра-2025", которое проходит на территории полигона "Махаджан" в Индии, состоялись спортивные соревнования между военнослужащими двух стран", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что программа соревнований включала матчи по футболу, баскетболу, бильярду и пиклболу.

Особенностью баскетбольных и футбольных матчей стали смешанные команды, где российские и индийские военнослужащие выступали вместе. "Такой интернациональный формат соревнований способствовал укреплению взаимопонимания и товарищеских отношений между участниками учения", - отметили в ведомстве.

Учения "Индра-2025" проходят на полигоне Махаджан в Индии и продлятся до 15 октября. Основной целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Особое внимание уделяется повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях. От российской стороны в учении принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.