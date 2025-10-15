Курсанты Донецкого филиала Волгоградской академии МВД получили офицерские погоны

Их вручили глава ДНР Денис Пушилин, глава МВД по региону Павел Гищенко, а также начальник Волгоградской академии МВД Роман Павленков

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Белозерцев/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Первые слушатели курса донецкого филиала Волгоградской академии МВД, который в 2024 году открыл президент РФ Владимир Путин в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), получили офицерские погоны и звания младшего офицерского состава, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

Как сообщается, офицерами стали 65 курсантов академии. Погоны им вручили глава ДНР Денис Пушилин, глава МВД по региону Павел Гищенко, а также начальник Волгоградской академии МВД Роман Павленков. "У вас новая точка отсчета времени в вашей судьбе, в вашей карьере. По-человечески хочется сказать вам спасибо, что вы в строю, учитесь, преодолеваете все тяготы, которые выпадали на вашу судьбу. Вы неразрывно связаны с ДНР: многие из вас имеют награды, многие из вас - участники боевых действий в столь юном возрасте", - сказал в ходе церемонии Пушилин.

Как сообщил Павленков, 65 курсантов вошли в историю России, так как первыми в ДНР получили звания офицеров полиции. "Героическое донецкое Министерство внутренних дел уже в июне следующего года ждет вас в своих подразделениях: Донецк, Мариуполь, Макеевка. Хотел бы поблагодарить преподавательский состав и родителей", - сказал он на церемонии.

После вручения погон знаками и грамотами были награждены отличившиеся преподаватели и руководители академии. В завершение церемонии учащиеся и гости возложили цветы к мемориалу офицеров и курсантов, погибших при выполнении боевых и служебных задач.

Весной 2024 года президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе. В том году в нем начали учебу около 600 человек. Работы по созданию филиала начались в мае 2023 года. К открытию учебные площади были полностью отремонтированы, в учебном заведении обустроены лекционные залы, учебные аудитории с самым современным оборудованием, в том числе - имитационными стрелковыми центрами и комплексами с использованием виртуальной и дополненной реальности.