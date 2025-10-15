Третья группа инструкторов центра "Воин" отправилась на СВО

В составе добровольческого формирования на полигонах в исторических регионах России они будут обучать военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. 27 инструкторов-добровольцев из шести филиалов центра "Воин" отправились на специальную военную операцию. Об этом сообщила пресс-служба центра.

"В зону проведения специальной военной операции в составе организованной группы отправились 27 инструкторов-добровольцев из шести филиалов центра "Воин": ДНР, Бурятия, Калмыкия, Чувашия, Кемеровская и Свердловская области", - говорится в сообщении.

В составе добровольческого формирования на полигонах в исторических регионах России они будут обучать военнослужащих армейской тактической стрельбе, тактической подготовке и медицине, военной топографии и основам управления БПЛА для выполнения боевых задач.

"Мы исходим из того, что инструктор Центра "Воин" - человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. Сейчас очередная, уже третья по счету группа ушла в зону специальной военной операции. По ранее действующей договоренности с Минобороны срок их нахождения на передовой - три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше инструкторы опять поменяются. Таким образом, все инструкторы, которые будут работать в центре "Воин", получат боевой опыт", - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель наблюдательного совета центра "Воин" Юрий Трутнев.

В 21 филиале центра "Воин" работают свыше 400 инструкторов, более половины из которых являются участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции.

Ранее в зону СВО направлялись две группы инструкторов центра "Воин". В составе первой организованной группы в качестве добровольцев в СВО приняли участие 27 инструкторов центра "Воин" из Бурятии, ЛНР, Камчатского края, Волгоградской, Кемеровской и Сахалинской областей. Они выполняли задачи в составе роты БПЛА и медицинского отряда Добровольческого корпуса.