Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ТАСС публикует кадры из освобожденной в Днепропетровской области Алексеевки

Флаги России в населенном пункте развернули российские военные 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"
Редакция сайта ТАСС
09:38
Кадры освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области Воин DV/ ТАСС

Кадры освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденной в Днепропетровской области Алексеевки оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На видеокадрах - объективный контроль поражения техники ВСУ в Алексеевки. Также на них российские военные 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" разворачивают в населенном пункте флаги России. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине