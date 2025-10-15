ТАСС публикует кадры из освобожденной в Днепропетровской области Алексеевки

Флаги России в населенном пункте развернули российские военные 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденной в Днепропетровской области Алексеевки оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На видеокадрах - объективный контроль поражения техники ВСУ в Алексеевки. Также на них российские военные 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" разворачивают в населенном пункте флаги России.