ТАСС публикует кадры из освобожденной в Днепропетровской области Алексеевки
09:38
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденной в Днепропетровской области Алексеевки оказались в распоряжении ТАСС.
На видеокадрах - объективный контроль поражения техники ВСУ в Алексеевки. Также на них российские военные 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" разворачивают в населенном пункте флаги России.