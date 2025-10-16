Статья

Алкоголики и инвалиды, бусификация, глупые приказы: ВСУ глазами сдавшихся украинцев

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных командованием в Харьковской области, решила сдаться российским бойцам после нескольких дней без воды и еды. Эта история похожа на множество других, рассказанных пленными. ТАСС — о том, как оказываются на фронте, оставляют части и сдаются украинские военные в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Про случай с украинскими военнослужащими, забытыми командирами под Харьковом, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. "По нашим данным, они несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало, — рассказали собеседники агентства. — Отказало оно и в рациях, а также портативных зарядках. Потому они и решили выйти на нашу сторону (на связь с ВС РФ — прим. ТАСС), спастись". Для радиосвязи солдаты ВСУ использовали остатки заряда батарей.

"В маленьких городах вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут"

По словам пленных, частый сценарий, по которому граждане Украины становятся под ружье, — отлов сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) будущих солдат на улице: так называемая бусификация ("бусиками" называют микроавтобусы, которыми пользуются сотрудники ТЦК). Военнослужащего Сергея Безбородова, сдавшегося ВС РФ, "бусик" забрал с остановки, где он ждал транспорта на работу. Подготовка бойца длилась всего 10 дней.

© "Оперативный простор"/ ТАСС

Пленного военнослужащего ВСУ Алексея Банникова полицейские с сотрудниками ТЦК поймали на улице в состоянии похмелья. "ТЦК поймали, — рассказал ТАСС в российском плену танкист ВСУ Рашид Умбаров. — Людей из машин вытягивают, из автобусов, с полей, с тракторов. Если кто-то на рыбалке — [ловят] на рыбалке, на улицах. Им вообще без разницы. Лупят [слезоточивым] газом и увозят".

По свидетельству пленного военнослужащего ВСУ Михаила Мелкуса, из-за рейдов ТЦК в малых украинских городах мужчины стараются не появляться на улице. "Жизнь хуже стала. Во-первых, с работой стало тяжело, людей с улицы забирают. Выйти на работу, чтобы семью прокормить, — это тоже был риск, а сидеть дома — не вариант. Ты вышел на работу — тебя забрали в армию. <...> В маленьких городах вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут", — рассказал пленный в беседе с ТАСС. Другой сдавшийся в плен сообщил, что староста его села за деньги выдавал жителей сотрудникам ТЦК.

© Егор Горожанкин/ ТАСС

"Разные случаи мобилизации были: кто-то по улице в шлепках, шортах без документов шел — забирали. С велосипеда снимали — до сих пор так и валяется там", — поделился военнопленный воспоминаниями. В ответ граждане Украины устроили обмен информацией о расположении патрулей военкоматов. Рассказавшему это Сергею Олейнику ни информация, ни букет заболеваний не помогли: его поймали и отправили в учебку, а затем на фронт, где он и сдался.

© Минобороны России/ ТАСС

Неудивительно, что многие стараются сбежать еще до отправки на передовую. По словам военнослужащего ВСУ Николая Ступко, сдавшегося в плен на Сумщине, в ходе обучения из 150 мобилизованных бойцов половина самовольно оставила учебный центр. Другой пленный сообщил ТАСС, что пойманных дезертиров зачастую отправляют в "штрафбаты" для участия в "мясных штурмах" — плохо организованных атаках с большими потерями.

© Галина Зверева/ ТАСС

Некоторые сопротивляются незаконной мобилизации. Отца троих детей Сергея Мартынюка военкомы схватили на улице. "Началась драка, кому-то нос я разбил, они мне разбили бровь", — поделился с ТАСС пленный.

Маятник качнулся в обратную сторону в случае с пленным военным ВСУ Сергеем Вальчуком, в чьи обязанности входило конвоирование отловленных уклонистов. Он признался, что поймал свыше 100 человек, однако его вместе с сослуживцами решили отправить на фронт. "Можно было отказаться, но цена вопроса была очень большая, полковник заломил большую цену — $10 тыс., — сообщил пленный. — У меня таких денег не было и у моих коллег тоже, поэтому все мы попали на курское направление".

© Минобороны России/ ТАСС

"Были пьяные стрельбы, в итоге меня чуть не застрелили"

Рассказы пленных украинских военнослужащих о порядках, царящих в ВСУ, разнообразием не отличаются. Забирают в солдаты с тяжелыми заболеваниями, инвалидностью, игнорируя медицинские документы; обучения или нет вовсе, или оно формально; командиры занимаются поборами, отдают нелепые приказы, в частях военнослужащие злоупотребляют алкоголем. "Отправили нас в поселок Резниково Харьковской области, — вспоминает сдавшийся в плен украинец Петр Наливако. — Там мы обустраивали себе позиции, обустраивали жилье, было много пьянок, очень много солдат пили, были пьяные стрельбы, в итоге меня чуть не застрелили. Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить".

© ТАСС

Встречаются бойцы ВСУ с синдромом Дауна, психическими расстройствами, глухие на одно ухо, с опухолью головного мозга, астмой, эпилепсией, сильным косоглазием и энурезом. "У нас в лагере была женщина психически нездоровая, — сообщил военнопленный Станислав Кучерявый. — Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела], и ее кинули на штурм, как мясо, в посадку".

© Егор Горожанкин/ ТАСС

Сдавшийся в плен наркоман с 10-летним стажем Михаил Манило в июле 2025 года рассказал, что основную часть формировавшейся тогда новой бригады ВСУ составляли лица с наркотической и алкогольной зависимостями. Спиртное можно было приобрести прямо в столовой их подразделения. По словам военнопленного Романа Лысенко, некоторым его сослуживцам выдавали психотропные вещества, чтобы они побороли страх наступления.

"Качество мобилизованных было очень низкое, — поведал сдавшийся экс-боевик, попавший в один из националистических батальонов ВСУ. — Подготовка — нулевая. Просто брали в военкомате и просто привозили к нам в часть". К нему самому относились как к рекруту, недостойному. Плененный украинский штурмовик Петр Клемышевский рассказал, что во время службы ему встречались русофобы и откровенные фашисты, выполнявшие нацистское приветствие.

Даже те бойцы ВСУ, которым посчастливилось пройти расширенную подготовку, жаловались, что полученные навыки им не пригодились. Военнопленный Александр Котеленец обучался в Германии, его специальностью стала работа с пулеметом Browning, однако в украинской части такого оружия не оказалось.

© Минобороны России/ ТАСС

"Я не знаю, как они могут служить..."

Оказавшиеся в российском плену украинские солдаты зачастую были брошены сослуживцами, командованием. Очередной группе сдавшихся не хватило места в автотранспорте, на котором удирали остальные бойцы ВСУ. Другую группу вместе с офицером отказалось эвакуировать начальство.

"Выбросили нас из машины в лесополосе... чтобы мы заменили людей, — вспоминал военнопленный Николай Барабащюк. — Мне сказали, если в плен сдамся, то моим родственникам будет очень плохо. Вышло так, что у меня больные ноги и я не смог бежать быстро. И все ушли, а я там остался. <...> Нашел блиндаж и там сидел, потом через двое суток меня русские штурмовики нашли". Ноги подвели и Олега Царюка, мобилизованного в период прохождения медкомиссии на получение инвалидности, — его также бросили сослуживцы. "Куда нас завезли — мы не знаем, нас привезли ночью, — сообщил Владимир Федик, сдавшийся вместе с группой других солдат ВСУ. —Когда мы шли пешком [к позициям], я видел, что у военных там то пяток нет, то пятку оторвало, то ноги нет. Я не знаю, как они могут служить..." Ряд позиций под Красноармейском, взятом ВС РФ в полукольцо, обороняли раненые украинские бойцы. Медпомощь они получили только в российском плену.

© Пресс-служба Южной группировки войск/ ТАСС

Сергей Шеботько дал взятку, эквивалентную $2,5 тыс., чтобы остаться в тыловой части, однако его отправили в штурмовики и отвезли в Курскую область, где он и сдался. Другой пленный отдал $5 тыс., чтобы остаться в охране украинского предприятия, но завод был уничтожен ВС РФ, а бойца послали на передовую. По словам многих пленных, они оказались в Курской области России вопреки словам командиров и своей специальности, а некоторые до сдачи в плен не знали своего местоположения.

© Минобороны России/ ТАСС

"Спасибо большое, пацаны"

Руководство ВСУ действиями неоднократно давало понять, что для украинских бойцов плен не предусмотрен. В июле 2022 года Украина нанесла удар ракетами американской системы HIMARS по колонии в Еленовке ДНР, где содержались сдавшиеся в плен боевики нацбата "Азов", которые уже начали признаваться в своих преступлениях. Погибло 50 пленных украинцев. При этом Киев настаивал на размещении нацистов именно в этом населенном пункте. В январе 2024 года ВСУ сбили американским зенитным ракетным комплексом Patriot российский самолет Ил-76, на котором в Белгород летели для обмена 65 украинских пленных. Вместе с ними погибли 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Пытающихся сдаться солдат ВСУ уничтожают стрелковым оружием, дронами-камикадзе. "Старший у нас был Петрович, он капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам, — вспоминал в российском плену Сергей Щерба. — Все поняли, что это украинский дрон". "Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади "щелкали", — рассказал ТАСС штурмовик группировки войск "Восток" с позывным Серго.

Читайте также

Шило для противоракетного зонтика: почему Patriot все чаще пропускает российские ракеты

Напротив, российские бойцы, пленившие противников, зачастую рискуют жизнями, чтобы вывести солдат ВСУ с линии боевого соприкосновения. Пленный раненый офицер Максим Трофимук рассказал, как военнослужащие ВС РФ несли его на носилках 8 км, оказывая медпомощь; с риском для себя вывели сдавшегося мобилизованного по пути с работы Георгия Каркулина и его товарищей. Замкомроты Александр Хватков нес на себе одного из пленных, сломавшего ногу, в то время как все бойцы подразделения Хваткова получили ранения.

"Я вообще не стрелял. Я автомат бросил, все бросил. Спасибо большое, пацаны. Я очень сильно благодарен, что вы спасли мне жизнь", — сказал сдавшийся в плен наемник из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы.

© Галина Зверева/ ТАСС

Российский плен отличается человечным отношением к сдавшимся. "Накормили, напоили, переодели, душ дали принять. Все хорошо, как в санатории", — рассказал бывший украинский авиамеханик Олег Панченко, отправленный штурмовать русские позиции. "Сдавайтесь русским солдатам. Все будет хорошо, останетесь живыми", — добавил он.

Виктор Бодров