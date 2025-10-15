Белоусов: РФ и Белоруссия утвердят программу военного партнерства до 2030 года

По словам главы МО РФ, в дальнейшей будет разработан план ее реализации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия 15 октября утвердят программу стратегического партнерства в военной области с 2026 по 2030 год. Об этом заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"В целях продолжения взаимодействия в сфере обороны сегодня утвердим программу стратегического партнерства Республики Беларусь и Российской Федерации в военной области на период с 2026 по 2030 год. В дальнейшем разработаем план ее реализации. Хотел бы подчеркнуть, что достигнутый уровень военного и военно-технического сотрудничества позволяет оперативно принимать совместные решения по нивелированию всего спектра современных вызовов и угроз безопасности наших стран", - сказал он.