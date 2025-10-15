Белоусов: архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать
Редакция сайта ТАСС
12:21
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны стран.
"Архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. В результате деструктивной деятельности Запада подорваны основы конструктивного диалога между государствами - обладателями ядерного оружия", - указал глава Минобороны РФ.