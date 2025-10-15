Военные священники участвовали в операции по освобождению Суджи

Как рассказал протоиерей Дмитрий Василенков, они вместе с бойцами прошли внутри трубопровода

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Военные священники участвовали в самых трудных эпизодах СВО, в том числе в операции "Поток" по освобождению города Суджи Курской области. Об этом сообщил ТАСС главный священник военного духовенства в зоне СВО протоиерей Дмитрий Василенков.

"Во всех самых трудных и серьезных именно моментах в следствии проведения специальной военной операции наши священники присутствовали: и во время наступления под Курском, и по трубе ходили батюшки. И это только малость малая, которую можно рассказать. И с мирным усилием сколько уж мы выводили мирных жителей, можно книги писать", - сказал собеседник агентства на площадке Ставропольского форума Всемирного русского народного собора.

В ходе операции "Поток" бойцы сводного штурмового отряда, преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у города Суджи в глубине обороны ВСУ.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе. По его словам, героические действия сводного штурмового подразделения стали неожиданными для противника и способствовали развитию наступления ВС РФ в Курской области.

XII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора "Великая Победа: ответственность перед историей и будущим" проходит в Ставрополе с 15 по 17 октября. Участниками стали церковные деятели, представители общественности и органов госвласти, эксперты в области образования, науки, медиакоммуникаций и другие. В честь 80-летия Великой Победы в дни проведения форума в Андреевский собор Ставрополя доставили ковчег с частицами мощей святых - покровителей воинства.