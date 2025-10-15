ТАСС: ВСУ могут готовить военную операцию в Приднестровье

В российских силовых структурах обратили внимание на то, что СВР РФ неоднократно отмечала возможность организации провокаций против российских миротворцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. ВСУ могут использовать в военной операции против Приднестровья. Такое мнение выразили ТАСС в российских силовых структурах.

Там обратили внимание на то, что российский миротворческий контингент в Приднестровье давно не дает покоя странам НАТО, но Молдавия и ее вооруженные силы не были готовы к военным действиям, а сейчас "не хотят стать второй Украиной".

"На этом фоне высока вероятность, что непосредственно военную операцию могут провести силами ВСУ, а уже так называемое постконфликтное урегулирование (карательную операцию против гражданского населения Приднестровья) реализуют спецподразделения Румынии и Молдавии", - предположил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что СВР России неоднократно отмечала возможность организации провокаций против российских миротворцев, которые и должны стать формальным поводом для обращения Кишинева к Киеву с просьбой о военной поддержке.

По мнению собеседника ТАСС, эта операция до сих пор не реализована, поскольку в населенном пункте Колбасна в Приднестровье находится крупнейший склад боеприпасов, детонация которых приведет к крупнейшей техногенной катастрофе, сопоставимой с применением ядерного оружия.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС выразил мнение, что лидерство правящей партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии приведет к активизации подготовки страны к участию в вооруженном конфликте на стороне Украины или даже вместо нее. По его мнению, весной 2026 года может быть предпринята попытка "реинтеграции" Приднестровья военным путем с участием Вооруженных сил Украины.