ТАСС: в ВСУ при освобождении Боровской Андреевки была паника

В российских силовых структурах сообщили, что военные противника сначала удивились стрельбе в ближайших лесопосадках

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Панические настроения фиксировались в 115-й отдельной механизированной бригаде (омбр) ВСУ из-за внезапности действий бойцов 1-й танковой армии группировки "Запад" при освобождении Боровской Андреевки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радоперехват.

"Фиксировали панические радиоперехваты солдат из 115-й омбр ВСУ при освобождении Боровской Андреевки. Главным фактором успеха 1-й танковой армии группировки "Запад" в данном населенном пункте стала внезапность", - сказал собеседник агентства.

Из радиоперехвата следует, что военные ВСУ сначала удивились стрельбе в ближайших лесопосадках. Затем, найдя автомат с красным скотчем, не поверили, что в непосредственной близости от них находятся российские бойцы.

После этого один из солдат ВСУ получил пулевое ранение. Дальше в радиостанции была слышна паника от ударов FPV-дронов, разбирающих позиции 115-й бригады, что означает начало штурма. Также сообщается о большом количестве раненых.

Как сообщили в Минобороны России 13 октября, подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.