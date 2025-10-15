НИИИ военной автомобильной техники присвоили имя генерал-полковника Смирнова

Александр Смирнов внес большой вклад в совершенствование структуры автомобильной службы и обеспечение войск техникой

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. 21-й научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники Минобороны РФ получил имя Героя Социалистического Труда генерал-полковника А.Т. Смирнова. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов.

"Присвоить федеральному государственному бюджетному учреждению "21-й научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники" Министерства обороны Российской Федерации почетное наименование "имени Героя Социалистического Труда генерал-полковника А.Т. Смирнова", - говорится в документе.

Смирнов родился 30 августа 1914 года в Нижегородской губернии. Окончил Горьковский механико-машиностроительный институт, был слушателем Академии моторизации и механизации РККА. Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией. С 1970 по 1982 год занимал должность начальника Центрального автомобильного управления Министерства обороны СССР. В 1982 году стал военным консультантом в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Смирнов внес большой вклад в совершенствование структуры автомобильной службы и обеспечение войск техникой. Под его руководством начал создаваться не имеющий аналогов в мире сочлененный плавающий двухзвенный тягач различной грузоподъемности, создавалась транспортная база под ракетные комплексы особо большой грузоподъемности и различного назначения для РВСН.

Умер 1 августа 2010 года в Москве.