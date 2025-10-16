Минобороны опубликовало кадры освобождения Балагана и Московского в ДНР

Как отметили в министерстве, контроль над этими населенными пунктами имеет важное стратегическое значение для дальнейшего освобождения Димитрова

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В Минобороны отметили, что освобождение населенных пунктов имеет важное стратегическое значение для дальнейшего освобождения Димитрова (украинское название - Мирноград), так как они расположены вплотную к городу.

"Освобождению населенного пункта Балаган предшествовала тщательная аэроразведка всех подступов к укрепленным позициям неонацистов, а также заброс разведывательных подразделений в тыл обороны формирований ВСУ. <...> После уничтожения основных огневых точек воины-гвардейцы малыми группами проникли в населенный пункт и в лоб выбили противника с позиций, отступающего врага уничтожали разведчики соединения, которые находились в тылу боевых порядков ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что освобождение другого населенного пункта - Московского - было организовано совместными усилиями штурмовых и разведывательных подразделений с двух сторон. "Точное огневое поражение по выявленным позициям ВСУ наносили расчеты FPV-дронов и артиллерии, а танковые экипажи выполняли боевые задачи с закрытых огневых позиций", - добавили в ведомстве.

Минобороны 13 октября сообщило об освобождении Московского, 14 октября - Балагана.