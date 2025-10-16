Минобороны показало кадры освобождения Боровской Андреевки

Бойцы группировки "Запад" использовали ударные дроны для уничтожения боевой техники, огневых точек и командно-наблюдательных пунктов ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало кадры действий штурмовых отрядов в населенном пункте Боровская Андреевка в Харьковской области.

На кадрах видно, как военнослужащие подразделений 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий, используя ударные дроны, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ. Далее штурмовики зашли на позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений ВСУ, освободив населенный пункт.

Как сообщили в ведомстве, 13 октября подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Боровская Андреевка.