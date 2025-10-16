Боец Аякс назвал украинский дрон RAM-2X удешевленной копией "Ланцета"

По словам российского военнослужащего, борт "Ланцет" лучше копии по связи и устойчивости

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. Украинский дрон-камикадзе RAM-2X - это дешевая копия российского ударного комплекса "Ланцет". Аналог ВСУ менее устойчив и хуже держит связь, заявил ТАСС оператор расчета БПЛА Zala группировки войск "Днепр" с позывным Аякс.

"У них появился новый БПЛА - аналог "Ланцета"- RAM-2X. Взяли и скопировали. Борт "Ланцет" все равно лучше по связи, по устойчивости. RAM-2X - просто аналог скопированный, максимально удешевленный, потому что ничего своего у них нет", - сказал боец.

Оператор разведывательной ударной роты батальона БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Физрук отметил, что дроноводы ВСУ применяют RAM-2X в паре с разведывательным беспилотником самолетного типа Shark.