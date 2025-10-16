Российские и индийские штурмовики отработали на учениях ведение городского боя

Особое внимание уделялось координации действий между военными при нейтрализации условных террористов, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Подразделения России и Индии в ходе заключительного этапа учений "Индра-2025" отработали штурм населенного пункта и ведение боевых действий в условиях городской застройки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На полигоне Махаджан прошел заключительный этап совместного российско-индийского учения "Индра-2025", в ходе которого военнослужащие двух стран отработали комплекс задач, включающий огневое подавление противника, действия штурмовых групп в городской застройке, а также спасение заложников и эвакуацию условно раненых", - информировали в ведомстве.

Отмечается, что особое внимание уделялось координации действий между российскими и индийскими подразделениями при нейтрализации условных террористов.

В ведомстве также рассказали, что на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония закрытия совместных российско-индийских учений "Индра-2025". В мероприятии приняли участие руководитель учений от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также личный состав подразделений двух стран.

Совместные российско-индийские учения "Индра-2025", проходившие с 3 по 15 октября на территории Индии, были направлены на совершенствование взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и повышение уровня оперативной совместимости подразделений двух стран. Российскую Федерацию на учениях представляли подразделения Восточного военного округа.