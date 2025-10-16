Боец Милоха: ВСУ в Алексеевке минировали игрушки, дрова и уголь

Штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" отметил, что "везде заминировано все"

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области минировали мягкие игрушки, дрова и шоколадки, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Милоха.

"Везде заминировано все. Все изощряются по-разному, получается. И где-то в игрушки мягкие и в дрова прячут, в шоколад. Да все, практически. Минируют дрова, минируют все, что горит. Даже уголь попадался такой, что в комках тротил был", - сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что в населенном пункте было много как самодельной взрывчатки, так и замаскированной заводской.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.