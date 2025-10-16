Боец Ниндзя: ВСУ оставили в Алексеевке оружие и гранатометы образца НАТО

В населенном пункте также были оставлены тела иностранных наемников, добавил штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские войска оставили после себя в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы образца НАТО, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ниндзя.

"В некоторых укрепленных пунктах было иностранное оружие: АГСы, пулеметы, гранатометы, они все побросали и отходили", - сказал военнослужащий.

Также, по данным штурмовика, в населенном пункте были оставлены тела иностранных наемников. При себе у погибших были документы и шевроны. Кроме того, при попытках атак в Алексеевке позиции российских военнослужащих были уничтожены БМП Bradley.

15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.