Боец Милоха: штурмовик в Алексеевке на 40 минут заблокировал солдат ВСУ

Украинские военнослужащие "думали, что их держит целый взвод", рассказал штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец при освобождении Алексеевки в Днепропетровской области на 40 минут заблокировал в одном из домой группу украинских военнослужащих. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Милоха, сдавшиеся в результате этого солдаты были уверены, что их атакует взвод российских военнослужащих.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ну у нас был парень такой, позывной Клешня. Он один четверых держал в страхе, а они признались после того, как их взяли в плен, что думали, что их держит целый взвод. Он один на протяжении 40 минут их держал в доме", - сказал военнослужащий.

15 октярбря Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.