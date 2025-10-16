Боец Вершок: украинская группировка в Алексеевке "выдохлась"

Усталость противника была видна по характеру боя, сказал военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области выдохлись, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Вершок.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник уже выдохся, устал, не хочет воевать, и это было видно именно по характеру боя", - сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.