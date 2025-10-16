Боец Вершок: ВСУ в Алексеевке избивали мирных за отказ покинуть свои дома

После зачистки населенного пункта российские штурмовики эвакуировали жителей в более безопасные места, добавил военнослужащий

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области избивали мирное население за отказ покидать свои дома и заставляли жителей строить укрепления для ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Вершок.

"Те, которые были освобождены, жаловались, что они использовали их как рабочую силу для построек, укреплений. Издевались, не снабжали их водой и продуктами.<...> На издевательства, избиения некоторые жаловались. Там в основном женщины, пожилые люди, те, кто за свои дома держатся, не хотят уходить куда-то", - рассказал штурмовик.

Он добавил, что после зачистки населенного пункта от ВСУ российские штурмовики эвакуировали мирных жителей в более безопасные места.

15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.