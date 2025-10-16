Боец Вершок: оборону в Алексеевке удерживали полсотни солдат ВСУ

Для захода в населенный пункт ВС РФ использовали мотоциклы и багги, добавил штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Оборону в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области удерживали порядка 50 солдат ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Вершок.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда заходили в населенный пункт, пришлось столкнуться с живой силой противника, приблизительно численностью около 50 человек", - рассказал штурмовик.

По словам военнослужащего, российские штурмовики для захода в населенный пункт использовали мотоциклы и багги. Кроме того, в Алексеевку также заходили пешие группы по два-три человека.

© Минобороны России/ ТАСС

О взятии Алексеевки Минобороны сообщило 15 октября.