Группировка "Центр" поразила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Для атаки бойцы применили РСЗО "Град", отметили в Минобороны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" Центральной группировки войск поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Артиллерийский удар был выполнен по вскрытому операторами БПЛА укрепленному району украинских боевиков, где находилось большое скопление живой силы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив задачу, артиллеристы выдвинулись на боевую позицию, навели установку на цель и нанесли удар серией из нескольких залпов с дистанции более 15 км. Огневое воздействие реактивных снарядов нанесло значительный урон фортификационным сооружениям противника, замаскированных в лесном массиве.

"Действия артиллеристов прикрывала группа противодействия БПЛА, что исключило возможность обнаружения и поражения расчета вражескими дронами. После уничтожения цели расчет оперативно сменил огневую позицию, избегая ответного удара", - отметили в ведомстве.