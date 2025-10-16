Боец Вершок: ВС РФ в Алексеевке уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ

Противник пытался вывести технику для запуска дронов на автомобиле типа багги, уточнил штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили группу украинских операторов БПЛА при попытке эвакуации из населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Вершок.

"На автомобиле типа багги противник пытался вывести технику для запуска БПЛА. Их засекли, уничтожили при отходе этих операторов вместе со своей техникой", - сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.