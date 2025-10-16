Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Боевую задачу выполнила группировка "Юг", отметили в Минобороны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Константиновка операторами беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью было замечено передвижение военнослужащих противника и выявлен пункт управления БпЛА ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что для уничтожения цели были задействованы расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б".