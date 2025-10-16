Командир Майкоп: операторы дронов поразили три пункта БПЛА ВСУ на Запорожье

Цели были уничтожены примерно за 20 дней, уточнил российский военнослужащий

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 291-й артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" поразили три пункта управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказал командир группы операторов с позывным Майкоп.

"За порядка 20 дней удалось поразить три пункта управления БПЛА - блиндажи с расчетами, а также склад с дронами", - сказал боец на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ввиду принадлежности расчетов FPV-дронов к артиллерийскому соединению их главными целями все же является артиллерия противника. "Воздушная разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на командные пункты, что позволяет оперативно и точно наносить огневые удары. Это значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению российских штурмовых групп", - добавили в Минобороны.