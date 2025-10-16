Расчет "Солнцепека" уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Инженерные сооружения противника были разрушены, живая сила ликвидирована, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 35-й армии Восточной группировки войск в Запорожской области уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дезорганизовал оборону противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"По данным воздушной разведки, в укрепленной позиции противника находились огневые точки и скопления живой силы. После уточнения координат расчет выполнил прицельный залп, в результате которого опорный пункт противника полностью уничтожен, инженерные сооружения разрушены, живая сила ликвидирована", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что массированный огневой удар дезорганизовал оборону ВСУ на направлении и создал условия для уверенного продвижения штурмовых подразделений российской группировки войск.