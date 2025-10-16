Бойцы группы эвакуации сбили FPV-дрон на константиновском направлении

Цель поражена "групповым огнем из автоматического оружия и дробовиков", уточнили в Минобороны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группы эвакуации Добровольческого корпуса из состава Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили FPV-дрон ВСУ, пытавшийся атаковать их автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив соответствующие кадры.

"Группа эвакуации 8-й бригады Добровольческого корпуса Южной группировки войск, следуя на транспортном средстве для выполнения очередной боевой задачи на константиновском направлении, обнаружила FPV-дрон противника, который пытался атаковать автомобиль. Военнослужащие не растерялись и оперативно покинули машину. Рассредоточившись на местности, они уничтожили дрон групповым огнем из автоматического оружия и дробовиков", - говорится в сообщении.

На кадрах с камеры одного из бойцов запечатлен в том числе сам момент уничтожения украинского дрона-камикадзе.