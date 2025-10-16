ВДВ РФ сорвали попытку ночной высадки десанта ВСУ в Сумской области

Операторы дронов также уничтожили бронемашину с пехотой противника

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников крымского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) подавили попытку ночной высадки украинского десанта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов крымских десантников в буферной зоне Сумской области активно участвуют в отражении контратак противника. Операторами дронов-"камикадзе" были уничтожены группы пехоты, пытавшиеся на квадроциклах скрытно приблизиться к рубежу атаки, а также подавлена попытка ночной высадки десанта ВСУ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что силами операторов ударных дронов была уничтожена бронемашина противника вместе с пехотой.

"Расчеты ударных дронов крымских десантников ведут активное противодействие попыткам ротации личного состава и переброски подразделений противника. Так, ударами дронов-камикадзе была уничтожена боевая бронированная машина (ББМ) ВСУ: оператор первого БПЛА обездвижил технику, заставив экипаж и десант ее покинуть, эвакуировав раненых и тела погибших, второй FPV-дрон нанес добивающий удар, в результате которого ББМ противника загорелась", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что десантники также наносят урон артиллерийским орудиям ВСУ, не позволяя обстреливать приграничные населенные пункты, а также нарушают их логистику.