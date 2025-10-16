ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении

Бойцы группировки "Запад" также поразили замаскированные опорные пункты противника

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ на краснолиманском направлении. Высокая точность огня привела не только к уничтожению живой силы и техники противника, но и спровоцировала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки расчетами беспилотников были обнаружены тщательно замаскированные позиции противника, а также значительное скопление его личного состава. Координаты целей были переданы танковому экипажу, который выдвинулся на огневую позицию. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами с дистанции свыше 10 км.

Отмечается, что после завершения огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.