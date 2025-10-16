Оператор БПЛА рассказала, что мечтает поразить дроном "Молния" РСЗО HIMARS

Личный состав, блиндажи и укрепления противника она назвала обычными рабочими целями

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Оператор ударных БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным Радистка рассказала в беседе с ТАСС, что стремится уничтожить реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

"Личный состав противника является целью обычной и рабочей. Также блиндажи, укрепления, ПВД, но самыми редкими на данном этапе, скорее всего, танки. И хотелось бы, конечно, все-таки HIMARS поразить", - сказала она.

Также она рассказала о том, что именно побудило ее стать оператором ударного беспилотника и принять участие в СВО. "Я оказалась в МО РФ по зову своего сердца. Мне нужно было защищать Родину, защищать наш народ. Я считаю, что это для меня первоочередная вещь, которую нужно делать. И до сих пор мои ценности не поменялись", - отметила она.

Она подчеркнула, что выбрала должность оператора ударного БПЛА, поскольку "это актуальное направление, в котором нужно развиваться быстрее, чем враг".

По ее словам, она не единственная девушка в рядах ВС России, которая занимает должность оператора дрона. "В МО РФ есть девушки-операторы БПЛА, но в основном на разведчиках. Либо они занимаются технической частью. Они могут что-то собирать, чинить, ремонтировать. Именно в качестве операторов-ударников на самом деле девушек в министерстве обороны очень мало", - добавила Радистка.