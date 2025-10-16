ТАСС: в Волчанске батальон ВСУ в тяжелых боях потерял боеспособность

Из-за отсутствия навыков управления украинское командование приняло решение расформировать подразделение, рассказали российские силовики

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В ходе тяжелых боев в Волчанске Харьковской области 9-й отдельный стрелковый батальон (ОСБ) 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ полностью потерял боеспособность. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в ходе тяжелых боев в Волчанске полностью потерял боеспособность 9-й ОСБ 57-й ОМПБр. Командный состав показал полное отсутствие навыков управления подразделениями. В связи с этим украинское командование приняло решение расформировать батальон", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что командир роты 9-го ОСБ месяцами держит подчиненных на позициях без еды.