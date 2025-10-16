Над регионами России сбили 51 украинский БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:21
обновлено 04:25
МОСКВА, 16 октября. /ТАССС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами России, Азовским и Черным морями.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Так, 12 дронов сбили над территорией Саратовской области, 11 - над Волгоградской областью, 8 - над Ростовской областью, 6 - над Республикой Крым, по 4 беспилотника перехватили над Брянской и Воронежской областями, 3 - над Белгородской областью, и по одному БПЛА над Курской областью и акваториями Черного моря и Азовского моря.