Над регионами России сбили 51 украинский БПЛА

Над Саратовской областью уничтожили 12 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАССС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами России, Азовским и Черным морями.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Так, 12 дронов сбили над территорией Саратовской области, 11 - над Волгоградской областью, 8 - над Ростовской областью, 6 - над Республикой Крым, по 4 беспилотника перехватили над Брянской и Воронежской областями, 3 - над Белгородской областью, и по одному БПЛА над Курской областью и акваториями Черного моря и Азовского моря.