Саперы РФ в Курской области используют машины разминирования для расчистки полей

Боец с позывным Сова рассказал, что "попадаются в основном проитвотанковые мины"

КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Север" для расчистки сельскохозяйственных полей Курской области от противотанковых мин используют специальные машины разминирования с установленными на них тралами. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Машина БМР-3М, боевая машина разминирования. Предназначена для прокладки путей и для сплошного разминирования. В курском приграничье мы разминируем сельхозугодья. Попадаются в основном проитвотанковые мины. Трал выдерживает подрыв до 10 противотанковых мин ТМ-62", - привели в ведомстве слова командира машины с позывным Сова.

