Пленный из ВСУ рассказал, как его мобилизовали с инвалидностью по зрению

Мужчина сообщил, что медкомиссию вместо него проходили сотрудники ТЦК

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Виталий Турницкий, имеющий инвалидность по зрению, рассказал, как его мобилизовали в ВСУ.

"Я инвалид второй группы, я не вижу ничего. На комиссии в военкомате выяснилось, что один глаз видит только на 8%, а второй - на 15. Но я не проходил комиссию. Они, ТЦКашники, сами ее за меня проходили. Я только с глазами к врачу зашел и все. А дальше я ничего не проходил", - утверждает Турницкий на видео, которое предоставлено Минобороны РФ.

Военнопленный из ВСУ рассказал, что попал в украинскую армию неожиданно. Переходил дорогу, чтобы отправиться в магазин за чипсами, и тут же был пойман сотрудниками ТЦК. Уже через несколько дней, несмотря на практически отсутствующее зрение, он оказался на передовой.