ВГА: ВС РФ успешно наступают на нескольких участках харьковского фронта

Основные подразделения ВСУ скованы у Волчанска и Купянска, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские войска ведут успешное наступление на нескольких участках харьковского фронта, в частности у Волчанска и Купянска были скованы основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наблюдается активная реализация стратегии методичного давления. Наши войска ведут успешное наступление на нескольких взаимосвязанных участках фронта. В районе Волчанска и Купянска армия России сковала основные силы противника, в то время как на двуречанском направлении создан плацдарм для потенциального глубокого охвата группировок незаконных вооруженных формирований Украины", - сказал Лисняк.