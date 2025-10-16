Пленный ВСУ: в Черниговской области мобилизованные убегают из частей

По словам Виктора Гапотченко, он был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мобилизованные украинцы сбегали из частей в Черниговской области, чтобы не принимать участие в боевых действиях. Об этом рассказал пленный из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Гапотченко в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как уточнили ТАСС в российских силовых структурах, военнослужащие 25-й армии группировки "Запад" взяли в плен двоих боевиков ВСУ в районе Ямполя в ДНР.

"Учебку я проходил в Десне Черниговской области, два месяца. Во время учебки некоторые старались убегать, уходить в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС). Потом во время службы тоже некоторые уходили, уходили домой или куда-то убегали, чтобы не воевать", - сказал он.

По словам Гапотченко, он был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (аналог военкомата) в 2024 году.