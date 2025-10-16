Над регионами России за три часа уничтожили девять украинских БПЛА

Их сбили над Курской, Белгородской областями и Крымом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской, Белгородской областями и Крымом за три часа, сообщили в Минобороны РФ.

"16 октября в период с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве.