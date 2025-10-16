Летчики Северного флота отработали учебное бомбометание по наземным целям

Также специалисты выполнили полетные задания на слетанность экипажей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Северного флота отработали бомбометание по наземным целям мишенного поля на Кольском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка Северного флота выполнили бомбометание по наземным целям. В ходе выполнения летных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24М, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове. Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля", - информировали в пресс-службе.

Там добавили, что в составе пар самолетов летчики выполнили полетные задания на слетанность экипажей.

Отмечается, что полеты были направлены на совершенствование летного мастерства летчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения.