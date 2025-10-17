Военные ВСУ выкопали колодец в подвале дома, где восемь месяцев ждали помощи

Пленные приняли решение сдаться после того, как у них закончились запасы воды и еды

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие выкопали колодец в подвале дома, в котором на протяжении восьми месяцев ждали помощи и ротации. Об этом рассказал пленный военный ВСУ Виктор Мовчан в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"У нас там были бутылки "полторашки" и "трешки" воды, банка тушенки и пара шоколадок. А когда подумали, что еще будем там сидеть, начали в углу колодец копать. Думали, может, хоть воды достанем", - сказал он.

Мовчан проходил службу в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он вместе с сослуживцем принял решение сдаться в плен после того, как у них закончились запасы воды и еды. "Вода кончилась, еда кончилась, и мы слышим, они по улице ходят, ближе подходят к зданию, что-то там смотрят. Мы кричим, что сдаемся. Они подбежали, окружили, и мы вышли", - сказал он.

Пленный добавил, что российские военные отнеслись к нему и к его сослуживцу нормально, дали еды и воды, а также оказали медицинскую помощь.