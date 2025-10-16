Над регионами России за три часа уничтожили 23 БПЛА

Из них 11 аппаратов сбили в Курской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 16 октября 2025 года

"16 октября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Курской области, по 5 БПЛА - над территориями Воронежской и Брянской областей и 2 БПЛА - над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.