Российский военный защитил багги с боеприпасами от атаки беспилотника ВСУ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Рядовой ВС РФ Дмитрий Долгов сбил ударный беспилотник противника и защитил багги с боеприпасами от уничтожения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений зоны проведения СВО, действуя в составе расчета батареи гаубичного дивизиона, рядовой Дмитрий Долгов находился на огневой позиции штатного орудия 122-мм гаубицы Д-30 и осуществлял воздушное прикрытие автомобиля "Багги" во время разгрузки боеприпасов. Обнаружив вражеский FPV-дрон, <…> немедленно поднял тревогу и открыл по нему огонь из штатного оружия", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что благодаря решительным и умелым действиям рядового Долгова украинский дрон был уничтожен.

В Минобороны также рассказали о рядовом Егоре Васильеве, который уничтожил неразорвавшийся боеприпас ВСУ и подготовил огневую позицию для артиллерийского расчета. "При обследовании территории для новой огневой позиции Егор обнаружил неразорвавшийся боеприпас. По согласованию с командиром артиллерийской разведывательной группы он уничтожил его накладным зарядом. Затем совместно с группой Егор быстро и качественно оборудовал новую позицию. По завершении задачи он организовал устойчивую связь для доклада и поддерживал ее до занятия позиции артиллерийским расчетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессионализму рядового Васильева удалось своевременно передислоцировать орудие и оказать огневую поддержку штурмовым подразделениям полка.